dreamcoin (DREAM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001515 $ 0.00001515 $ 0.00001515 24H lav $ 0.00001535 $ 0.00001535 $ 0.00001535 24H høj 24H lav $ 0.00001515$ 0.00001515 $ 0.00001515 24H høj $ 0.00001535$ 0.00001535 $ 0.00001535 All Time High $ 0.00022927$ 0.00022927 $ 0.00022927 Laveste pris $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 Prisændring (1H) +0.27% Prisændring (1D) +0.57% Prisændring (7D) -5.19% Prisændring (7D) -5.19%

dreamcoin (DREAM) realtidsprisen er $0.00001534. I løbet af de sidste 24 timer har DREAM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001515 og et højdepunkt på $ 0.00001535, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DREAMs højeste pris nogensinde er $ 0.00022927, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001262.

Når det gælder kortsigtet performance, DREAM har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, +0.57% i løbet af 24 timer og -5.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

dreamcoin (DREAM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K Cirkulationsforsyning 998.73M 998.73M 998.73M Samlet Udbud 998,731,632.261838 998,731,632.261838 998,731,632.261838

Den nuværende markedsværdi på dreamcoin er $ 15.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DREAM er 998.73M, med et samlet udbud på 998731632.261838. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.32K.