Dream machine ($DREAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dream machine ($DREAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dream machine ($DREAM) Information Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it. Officiel hjemmeside: https://dream-machine.xyz/ Køb $DREAM nu!

Dream machine ($DREAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dream machine ($DREAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.47K $ 12.47K $ 12.47K Samlet udbud $ 298.54M $ 298.54M $ 298.54M Cirkulerende forsyning $ 194.21M $ 194.21M $ 194.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.17K $ 19.17K $ 19.17K Alle tiders Høj: $ 0.00554032 $ 0.00554032 $ 0.00554032 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dream machine ($DREAM) pris

Dream machine ($DREAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dream machine ($DREAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $DREAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $DREAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $DREAM's tokenomics, kan du udforske $DREAM tokens live-pris!

$DREAM Prisprediktion Vil du vide, hvor $DREAM måske er på vej hen? Vores $DREAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $DREAM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!