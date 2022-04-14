DREAM by Virtuals (DREAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i DREAM by Virtuals (DREAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DREAM by Virtuals (DREAM) Information DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM). Officiel hjemmeside: https://www.deckardsdreams.net/ Køb DREAM nu!

DREAM by Virtuals (DREAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DREAM by Virtuals (DREAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.85K $ 34.85K $ 34.85K Samlet udbud $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M Cirkulerende forsyning $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.85K $ 34.85K $ 34.85K Alle tiders Høj: $ 0.00279417 $ 0.00279417 $ 0.00279417 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DREAM by Virtuals (DREAM) pris

DREAM by Virtuals (DREAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DREAM by Virtuals (DREAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DREAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DREAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DREAM's tokenomics, kan du udforske DREAM tokens live-pris!

DREAM Prisprediktion Vil du vide, hvor DREAM måske er på vej hen? Vores DREAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DREAM Tokens prisprediktion nu!

