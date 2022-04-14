DragonWifBeard (DWB) Tokenomics Få vigtig indsigt i DragonWifBeard (DWB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DragonWifBeard (DWB) Information Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard. Officiel hjemmeside: https://DragonWifBeard.Pet Køb DWB nu!

DragonWifBeard (DWB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DragonWifBeard (DWB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.02K Samlet udbud $ 999.24M Cirkulerende forsyning $ 999.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.02K Alle tiders Høj: $ 0.0013331 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

DragonWifBeard (DWB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DragonWifBeard (DWB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DWB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DWB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DWB's tokenomics, kan du udforske DWB tokens live-pris!

