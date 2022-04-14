DragonMaster Totem (TOTEM) Tokenomics Få vigtig indsigt i DragonMaster Totem (TOTEM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DragonMaster Totem (TOTEM) Information DragonMaster is the first blockchain-based Metaverse game that blends RTS, MOBA, Collection, and Play-to-Earn gameplay. The land system will be introduced in the future, allowing players to freely develop their own home towns, defend against opponents through appropriate deployment, empower themselves through battles and resource plundering, and engage in group engagements. Officiel hjemmeside: https://www.dragonmaster.co/ Køb TOTEM nu!

DragonMaster Totem (TOTEM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DragonMaster Totem (TOTEM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 210.51M $ 210.51M $ 210.51M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 120.34K $ 120.34K $ 120.34K Alle tiders Høj: $ 0.104476 $ 0.104476 $ 0.104476 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00057132 $ 0.00057132 $ 0.00057132 Få mere at vide om DragonMaster Totem (TOTEM) pris

DragonMaster Totem (TOTEM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DragonMaster Totem (TOTEM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOTEM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOTEM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOTEM's tokenomics, kan du udforske TOTEM tokens live-pris!

TOTEM Prisprediktion Vil du vide, hvor TOTEM måske er på vej hen? Vores TOTEM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOTEM Tokens prisprediktion nu!

