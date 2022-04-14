DragonCoin (DRAGON) Tokenomics Få vigtig indsigt i DragonCoin (DRAGON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DragonCoin (DRAGON) Information DragonCoin, a token created on Solana chain to change the crypto world.The Dragon is the only mythological creature in the Chinese Zodiac. In China, dragons are associated with strength, health, harmony and luck; they are placed above doors or on roofs to banish demons and evil spirits. The Year of the Dragon is associated with the symbol of the division of the year. That indicates wealth,lust and strength.With a strong enough community like the one we are aiming to create.DragonCoin could end up being compared to Shiba Inu or Pepe. Officiel hjemmeside: https://www.dragoncoin.eu/ Hvidbog: https://dragoncoin-2.gitbook.io/dragoncoin-whitepaper/ Køb DRAGON nu!

DragonCoin (DRAGON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DragonCoin (DRAGON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 98,908.33T $ 98,908.33T $ 98,908.33T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.96K $ 59.96K $ 59.96K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DragonCoin (DRAGON) pris

DragonCoin (DRAGON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DragonCoin (DRAGON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRAGON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRAGON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRAGON's tokenomics, kan du udforske DRAGON tokens live-pris!

