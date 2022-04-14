Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomics

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Dragon Crypto Aurum (DCAU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Dragon Crypto Aurum (DCAU) Information

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain.

For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/

Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings.

DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit:

https://aurumdraconis.dragoncrypto.io

https://tinydragon.games/

DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

Officiel hjemmeside:
https://dragoncrypto.io/

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dragon Crypto Aurum (DCAU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 133.43K
$ 133.43K$ 133.43K
Samlet udbud
$ 154.13K
$ 154.13K$ 154.13K
Cirkulerende forsyning
$ 151.70K
$ 151.70K$ 151.70K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 135.57K
$ 135.57K$ 135.57K
Alle tiders Høj:
$ 177.5
$ 177.5$ 177.5
Alle tiders Lav:
$ 0.62809
$ 0.62809$ 0.62809
Nuværende pris:
$ 0.879792
$ 0.879792$ 0.879792

Dragon Crypto Aurum (DCAU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Dragon Crypto Aurum (DCAU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DCAU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DCAU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DCAU's tokenomics, kan du udforske DCAU tokens live-pris!

DCAU Prisprediktion

Vil du vide, hvor DCAU måske er på vej hen? Vores DCAU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

