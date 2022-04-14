Dragon Coin ($DGN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dragon Coin ($DGN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dragon Coin ($DGN) Information Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success. Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming. Officiel hjemmeside: https:/www.dungeongames.io Hvidbog: https://github.com/CryptoDungeon/file-repo/blob/main/Dungeon%20Chain%20White%20Paper.docx Køb $DGN nu!

Dragon Coin ($DGN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dragon Coin ($DGN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 998.28M $ 998.28M $ 998.28M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 844.96K $ 844.96K $ 844.96K Alle tiders Høj: $ 0.02061428 $ 0.02061428 $ 0.02061428 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00084608 $ 0.00084608 $ 0.00084608 Få mere at vide om Dragon Coin ($DGN) pris

Dragon Coin ($DGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dragon Coin ($DGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $DGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $DGN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $DGN's tokenomics, kan du udforske $DGN tokens live-pris!

