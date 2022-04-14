Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Tokenomics Få vigtig indsigt i Draggy 0x62 (DRAGGY0X62), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Information Draggy, a memecoin inspired by Matt Furie's fantasy book "The Night Rider," features a courageous character named Draggy. Draggy ventures through a fantastical world teeming with magical creatures, encountering friendly companions like a frog, a rat, and a bat. Together, this unlikely fellowship bravely confronts the mysteries of this mystical land. Officiel hjemmeside: https://draggy0x62.wtf/ Køb DRAGGY0X62 nu!

Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Draggy 0x62 (DRAGGY0X62), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.68K $ 17.68K $ 17.68K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) pris

Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRAGGY0X62 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRAGGY0X62 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRAGGY0X62's tokenomics, kan du udforske DRAGGY0X62 tokens live-pris!

