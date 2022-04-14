Draft (DRAFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Draft (DRAFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Draft (DRAFT) Information Draft fun: The Future of Fantasy Sports - We're Bringing DFS to Web3! Draft fun is transforming daily fantasy sports (DFS) by bringing it to Web3. It's simple: predict whether your favorite players will do more or less than their projected stats—like Joe Burrow throwing for over 300 yards or Messi scoring a goal—and win up to 100x your entry fee. With fast cashouts, a wide variety of sports (NFL, NBA, soccer, and more), and a community-driven approach, Draft fun makes sports betting fun, easy, and rewarding. Built on blockchain, it combines the excitement of DFS with the transparency and innovation of Web3. Whether you're a die-hard fan or just love the thrill of the game, Draft fun is where sports, tech, and big wins come together. Welcome to the future of fantasy sports. Officiel hjemmeside: https://token.draft.fun/ Hvidbog: https://docs.draft.fun/

Draft (DRAFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Draft (DRAFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.34K $ 22.34K $ 22.34K Alle tiders Høj: $ 0.00180814 $ 0.00180814 $ 0.00180814 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Draft (DRAFT) pris

Draft (DRAFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Draft (DRAFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRAFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRAFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRAFT's tokenomics, kan du udforske DRAFT tokens live-pris!

