Dracarys Token (DRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000345$ 0.00000345 $ 0.00000345 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.09% Prisændring (1D) -2.27% Prisændring (7D) -2.75% Prisændring (7D) -2.75%

Dracarys Token (DRA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DRAs højeste pris nogensinde er $ 0.00000345, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DRA har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, -2.27% i løbet af 24 timer og -2.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dracarys Token (DRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 29.71K$ 29.71K $ 29.71K Cirkulationsforsyning 577.00B 577.00B 577.00B Samlet Udbud 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Dracarys Token er $ 29.71K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DRA er 577.00B, med et samlet udbud på 577000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.71K.