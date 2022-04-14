DRAC Network (DRAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i DRAC Network (DRAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DRAC Network (DRAC) Information DRAC Network is a public chain independently developed based on Ethereum. We launched in the UAE in 2020. Our tenets are people-oriented, decentralization, autonomy, equal rights, and a unique blockchain identity. Before popularizing quantum computing and more efficient transmission, how can decentralization and equality solve? DRAC will use the living biobank to authenticate the uniqueness of the blockchain identity and unravel the decentralization of peace rights with the concept of a people-oriented and autonomous way of faction voting. Self-built ecology includes DEX, cross-chain bridge, NFT minting and auction, wallet, chart, lock-up, etc. At the same time, it also opens up a new world for more blockchain believers and supports the construction of more application DAPPs that adhere to decentralized beliefs. Officiel hjemmeside: https://drac.io/

DRAC Network (DRAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DRAC Network (DRAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 72.55M $ 72.55M $ 72.55M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.63K $ 12.63K $ 12.63K Alle tiders Høj: $ 0.091844 $ 0.091844 $ 0.091844 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017411 $ 0.00017411 $ 0.00017411 Få mere at vide om DRAC Network (DRAC) pris

DRAC Network (DRAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DRAC Network (DRAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRAC's tokenomics, kan du udforske DRAC tokens live-pris!

DRAC Prisprediktion Vil du vide, hvor DRAC måske er på vej hen? Vores DRAC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DRAC Tokens prisprediktion nu!

