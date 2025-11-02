DPAI (DPAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.01647213 Laveste pris $ 0.00058585 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00%

DPAI (DPAI) realtidsprisen er $0.00058585. I løbet af de sidste 24 timer har DPAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DPAIs højeste pris nogensinde er $ 0.01647213, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00058585.

Når det gælder kortsigtet performance, DPAI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DPAI (DPAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.86K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.86K Cirkulationsforsyning 10.00M Samlet Udbud 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DPAI er $ 5.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DPAI er 10.00M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.86K.