The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we're helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.

Dox Squad (DOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dox Squad (DOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Samlet udbud $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M Cirkulerende forsyning $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Alle tiders Høj: $ 0.00074199 $ 0.00074199 $ 0.00074199 Alle tiders Lav: $ 0.00000393 $ 0.00000393 $ 0.00000393 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dox Squad (DOX) pris

Dox Squad (DOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dox Squad (DOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOX's tokenomics, kan du udforske DOX tokens live-pris!

Vil du vide, hvor DOX måske er på vej hen? Vores DOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

