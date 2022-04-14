Dove The Dog (DOVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dove The Dog (DOVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dove The Dog (DOVE) Information Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time! Officiel hjemmeside: https://app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/8QR6DQc1J3TQpvzR9MuuaBjddaPuEt78kzRt3NzKFB5D Køb DOVE nu!

Dove The Dog (DOVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dove The Dog (DOVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.63K $ 11.63K $ 11.63K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dove The Dog (DOVE) pris

Dove The Dog (DOVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dove The Dog (DOVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOVE's tokenomics, kan du udforske DOVE tokens live-pris!

DOVE Prisprediktion Vil du vide, hvor DOVE måske er på vej hen? Vores DOVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOVE Tokens prisprediktion nu!

