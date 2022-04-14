Doug the Duck (DOUG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doug the Duck (DOUG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doug the Duck (DOUG) Information Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path! Officiel hjemmeside: https://dougtheduck.com/ Køb DOUG nu!

Doug the Duck (DOUG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doug the Duck (DOUG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 110.73K $ 110.73K $ 110.73K Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 110.73K $ 110.73K $ 110.73K Alle tiders Høj: $ 0.00551302 $ 0.00551302 $ 0.00551302 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011073 $ 0.00011073 $ 0.00011073 Få mere at vide om Doug the Duck (DOUG) pris

Doug the Duck (DOUG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doug the Duck (DOUG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOUG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOUG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOUG's tokenomics, kan du udforske DOUG tokens live-pris!

