Dosa the Demon Pris (DOSA)
-0.33%
-4.52%
+2.79%
+2.79%
Dosa the Demon (DOSA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DOSA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOSAs højeste pris nogensinde er $ 0.00220213, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, DOSA har ændret sig med -0.33% i løbet af den sidste time, -4.52% i løbet af 24 timer og +2.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Dosa the Demon er $ 585.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOSA er 980.00M, med et samlet udbud på 980000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 585.62K.
I løbet af i dag var prisændringen af Dosa the Demon til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Dosa the Demon til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Dosa the Demon til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Dosa the Demon til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-4.52%
|30 dage
|$ 0
|-31.92%
|60 dage
|$ 0
|-57.14%
|90 dage
|$ 0
|--
$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.
The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.
DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.
The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.
While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.
At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.
