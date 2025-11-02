UdvekslingDEX+
Den direkte Dosa the Demon pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DOSA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DOSA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DOSA

DOSA Prisinfo

Hvad er DOSA

DOSA Officiel hjemmeside

DOSA Tokenomics

DOSA Prisprognose

Dosa the Demon Pris (DOSA)

1 DOSA til USD direkte pris:

$0.00059757
$0.00059757$0.00059757
-4.90%1D
USD
Dosa the Demon (DOSA) Live prisdiagram
Dosa the Demon (DOSA) Prisoplysninger (USD)

Dosa the Demon (DOSA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DOSA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOSAs højeste pris nogensinde er $ 0.00220213, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DOSA har ændret sig med -0.33% i løbet af den sidste time, -4.52% i løbet af 24 timer og +2.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dosa the Demon (DOSA) Markedsinformation

$ 585.62K
$ 585.62K$ 585.62K

$ 585.62K
$ 585.62K$ 585.62K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Dosa the Demon er $ 585.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOSA er 980.00M, med et samlet udbud på 980000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 585.62K.

Dosa the Demon (DOSA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Dosa the Demon til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Dosa the Demon til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Dosa the Demon til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Dosa the Demon til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-4.52%
30 dage$ 0-31.92%
60 dage$ 0-57.14%
90 dage$ 0--

Hvad er Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Dosa the Demon (DOSA) Ressource

Dosa the Demon Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Dosa the Demon (DOSA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Dosa the Demon (DOSA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Dosa the Demon.

Tjek Dosa the Demon prisprediktion nu!

DOSA til lokale valutaer

Dosa the Demon (DOSA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Dosa the Demon (DOSA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DOSA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Dosa the Demon (DOSA)

Hvor meget er Dosa the Demon (DOSA) værd i dag?
Den direkte DOSA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DOSA til USD pris?
Den aktuelle pris på DOSAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Dosa the Demon?
Markedsværdien for DOSA er $ 585.62K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DOSA?
Den cirkulerende forsyning af DOSA er 980.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DOSA?
DOSA opnåede en ATH-pris på 0.00220213 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DOSA?
DOSA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for DOSA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DOSA er -- USD.
Bliver DOSA højere i år?
DOSA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DOSA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
