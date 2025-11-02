Dorol (DRL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3,827.31 24H lav $ 3,863.22 24H høj All Time High $ 4,469.59 Laveste pris $ 3,321.49 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.02% Prisændring (7D) +0.53%

Dorol (DRL) realtidsprisen er $3,840.85. I løbet af de sidste 24 timer har DRL handlet mellem et lavpunkt på $ 3,827.31 og et højdepunkt på $ 3,863.22, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DRLs højeste pris nogensinde er $ 4,469.59, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,321.49.

Når det gælder kortsigtet performance, DRL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.02% i løbet af 24 timer og +0.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dorol (DRL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 51.31K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 38.41B Cirkulationsforsyning 13.36 Samlet Udbud 9,999,998.0

Den nuværende markedsværdi på Dorol er $ 51.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DRL er 13.36, med et samlet udbud på 9999998.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 38.41B.