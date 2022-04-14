Dopex Rebate (RDPX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dopex Rebate (RDPX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dopex Rebate (RDPX) Information rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. Officiel hjemmeside: https://dopex.io Køb RDPX nu!

Dopex Rebate (RDPX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dopex Rebate (RDPX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Samlet udbud $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Cirkulerende forsyning $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Alle tiders Høj: $ 315.58 $ 315.58 $ 315.58 Alle tiders Lav: $ 0.308974 $ 0.308974 $ 0.308974 Nuværende pris: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Få mere at vide om Dopex Rebate (RDPX) pris

Dopex Rebate (RDPX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dopex Rebate (RDPX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RDPX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RDPX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RDPX's tokenomics, kan du udforske RDPX tokens live-pris!

RDPX Prisprediktion Vil du vide, hvor RDPX måske er på vej hen? Vores RDPX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RDPX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!