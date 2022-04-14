DOODiPALS (DOODI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOODiPALS (DOODI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOODiPALS (DOODI) Information Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products. Officiel hjemmeside: https://www.doodipals.com/ Køb DOODI nu!

DOODiPALS (DOODI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOODiPALS (DOODI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Alle tiders Høj: $ 0.00736414 $ 0.00736414 $ 0.00736414 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00570383 $ 0.00570383 $ 0.00570383 Få mere at vide om DOODiPALS (DOODI) pris

DOODiPALS (DOODI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOODiPALS (DOODI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOODI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOODI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOODI's tokenomics, kan du udforske DOODI tokens live-pris!

