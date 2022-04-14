Dony Montana (DOMO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Dony Montana (DOMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Dony Montana (DOMO) Information

Dony Montana - Meme

Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction.

Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.

Officiel hjemmeside:
https://www.donymontana.com

Dony Montana (DOMO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dony Montana (DOMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 16.79K
Samlet udbud
$ 935.08M
Cirkulerende forsyning
$ 935.08M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 16.79K
Alle tiders Høj:
$ 0.01257691
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Dony Montana (DOMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Dony Montana (DOMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DOMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DOMO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DOMO's tokenomics, kan du udforske DOMO tokens live-pris!

DOMO Prisprediktion

Vil du vide, hvor DOMO måske er på vej hen? Vores DOMO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.