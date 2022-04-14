DONTDIECOIN (DONTDIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i DONTDIECOIN (DONTDIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DONTDIECOIN (DONTDIE) Information DONT DIE is a movement inspired by (but bigger than!) Bryan Johnson's longevity work. Join the community to learn tips, strategies, and discuss ideas for how to "Don't Die." Community has demonstrated early cult-like traction of people interested in the DONTDIE movement, and people are already sharing insights, resources, and ideas to propel human kind to our next stage of evolution. DONTDIE means sleep. It means hydration. It means clean eating. It means measurement. Officiel hjemmeside: https://dontdiecoin.com/ Køb DONTDIE nu!

DONTDIECOIN (DONTDIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DONTDIECOIN (DONTDIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.03K $ 10.03K $ 10.03K Samlet udbud $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Cirkulerende forsyning $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.03K $ 10.03K $ 10.03K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DONTDIECOIN (DONTDIE) pris

DONTDIECOIN (DONTDIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DONTDIECOIN (DONTDIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DONTDIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DONTDIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DONTDIE's tokenomics, kan du udforske DONTDIE tokens live-pris!

DONTDIE Prisprediktion Vil du vide, hvor DONTDIE måske er på vej hen? Vores DONTDIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DONTDIE Tokens prisprediktion nu!

