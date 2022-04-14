Donkey King (DOKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Donkey King (DOKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Donkey King (DOKY) Information "Donkey King"is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey wearing a crown. It's a lighthearted and playful cryptocurrency that aims to bring joy to the crypto world. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish Donkey King as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society. Our roadmap is a testament to our commitment to building a vibrant community centered around memes and cryptocurrency. We believe in the power of laughter, creativity, and the boundless potential of blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://donkeykingsol.xyz/ Hvidbog: https://medium.com/@donkeykingdonk/understanding-the-token-allocation-of-doky-transparency-and-future-growth-6ebb2d1e1ee7 Køb DOKY nu!

Donkey King (DOKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Donkey King (DOKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.08K $ 31.08K $ 31.08K Samlet udbud $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B Cirkulerende forsyning $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.08K $ 31.08K $ 31.08K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Donkey King (DOKY) pris

Donkey King (DOKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Donkey King (DOKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOKY's tokenomics, kan du udforske DOKY tokens live-pris!

DOKY Prisprediktion Vil du vide, hvor DOKY måske er på vej hen? Vores DOKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOKY Tokens prisprediktion nu!

