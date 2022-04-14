Donald Toad Coin (DTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Donald Toad Coin (DTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Donald Toad Coin (DTC) Information Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn't just a token; it's a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Officiel hjemmeside: https://donaldtoad.com/

Donald Toad Coin (DTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Donald Toad Coin (DTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 221.68K $ 221.68K $ 221.68K Samlet udbud $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Cirkulerende forsyning $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 221.68K $ 221.68K $ 221.68K Alle tiders Høj: $ 0.00488496 $ 0.00488496 $ 0.00488496 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00320889 $ 0.00320889 $ 0.00320889 Få mere at vide om Donald Toad Coin (DTC) pris

Donald Toad Coin (DTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Donald Toad Coin (DTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DTC's tokenomics, kan du udforske DTC tokens live-pris!

