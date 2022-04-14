Don PepeX (PEPEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Don PepeX (PEPEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Don PepeX (PEPEX) Information Don PepeX is a cryptocurrency project deployed on the Base blockchain. It is centered around an autonomous AI financial agent that generates real-time crypto and stock market intelligence. The agent, operating under the name Don PepeX, publishes insights, risk assessments, and trend analyses across digital assets, making financial data more accessible and engaging for retail investors. The token is designed to facilitate interaction with the AI agent and to power its content delivery, including premium analytics, gated reports, and promotional collaborations. Don PepeX combines memetic branding with financial utility, using humor and cultural relevance to enhance education and engagement in decentralized finance. Officiel hjemmeside: https://satoshismindaiagent.wegic.app/ Hvidbog: https://www.dropbox.com/scl/fi/buai77wh6q92as0voifcp/The-Don-PepeX-Whitepaper.pdf?rlkey=k1dn5ubvs4q7395hv3cbnmxte&st=t3q71zyk&dl=0 Køb PEPEX nu!

Don PepeX (PEPEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Don PepeX (PEPEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.34K $ 101.34K $ 101.34K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 540.35M $ 540.35M $ 540.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 187.55K $ 187.55K $ 187.55K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018755 $ 0.00018755 $ 0.00018755 Få mere at vide om Don PepeX (PEPEX) pris

Don PepeX (PEPEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Don PepeX (PEPEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPEX's tokenomics, kan du udforske PEPEX tokens live-pris!

