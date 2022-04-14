DOLR AI (DOLR) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOLR AI (DOLR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOLR AI (DOLR) Information Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy. Officiel hjemmeside: https://dolr.ai Køb DOLR nu!

DOLR AI (DOLR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOLR AI (DOLR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Samlet udbud $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Cirkulerende forsyning $ 652.50M $ 652.50M $ 652.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Alle tiders Høj: $ 0.01501878 $ 0.01501878 $ 0.01501878 Alle tiders Lav: $ 0.0027657 $ 0.0027657 $ 0.0027657 Nuværende pris: $ 0.00371413 $ 0.00371413 $ 0.00371413 Få mere at vide om DOLR AI (DOLR) pris

DOLR AI (DOLR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOLR AI (DOLR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOLR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOLR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOLR's tokenomics, kan du udforske DOLR tokens live-pris!

