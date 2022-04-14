DollarMoon (DMOON) Tokenomics Få vigtig indsigt i DollarMoon (DMOON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DollarMoon (DMOON) Information The Dollarmoon ecosystem relies on several aspects like staking. DollarMoon's ecosystem encourages the users to stake their holdings in exchange of an annual percentage of profit (APY). DollarMoon ecosystem consists of: -Distributing staking rewards in the form of BNB -Coin burning -Providing liquidity -Treasury Officiel hjemmeside: https://dollarmoon.io/ Køb DMOON nu!

DollarMoon (DMOON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DollarMoon (DMOON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 363.57K $ 363.57K $ 363.57K Samlet udbud $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M Cirkulerende forsyning $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 363.57K $ 363.57K $ 363.57K Alle tiders Høj: $ 0.058155 $ 0.058155 $ 0.058155 Alle tiders Lav: $ 0.00316114 $ 0.00316114 $ 0.00316114 Nuværende pris: $ 0.00423122 $ 0.00423122 $ 0.00423122 Få mere at vide om DollarMoon (DMOON) pris

DollarMoon (DMOON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DollarMoon (DMOON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DMOON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DMOON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DMOON's tokenomics, kan du udforske DMOON tokens live-pris!

DMOON Prisprediktion Vil du vide, hvor DMOON måske er på vej hen? Vores DMOON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DMOON Tokens prisprediktion nu!

