Dollar On Chain (DOC) Information A fully bitcoin-collateralized stablecoin running on Rootstock (an EVM-compatible bircoin L2 blockchain) Officiel hjemmeside: https://moneyonchain.com Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/10HIs1T4pD5MFSGjr-pnPrPD29DpFYKZN/view Køb DOC nu!

Dollar On Chain (DOC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dollar On Chain (DOC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Alle tiders Høj: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Alle tiders Lav: $ 0.943533 $ 0.943533 $ 0.943533 Nuværende pris: $ 0.99646 $ 0.99646 $ 0.99646 Få mere at vide om Dollar On Chain (DOC) pris

Dollar On Chain (DOC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dollar On Chain (DOC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOC's tokenomics, kan du udforske DOC tokens live-pris!

