DOKI (DOKI) Information In the mystical realms of the Odin Protocol, a whimsical tale unfolds with DOKI, a tiny dragon with a heart full of wonder. Hailing from a legacy shrouded in mystery, DOKI is the sole survivor of his kind, the last dragon in a world of forgotten lore. His sole window to the vast expanse of the cosmos is through X - his mystical connection to the world, manifested through the ethereal platform of Twitter. Officiel hjemmeside: https://dokicoin.io/ Køb DOKI nu!

DOKI (DOKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOKI (DOKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.32K $ 7.32K $ 7.32K Samlet udbud $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M Cirkulerende forsyning $ 152.01M $ 152.01M $ 152.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.18K $ 8.18K $ 8.18K Alle tiders Høj: $ 0.01352228 $ 0.01352228 $ 0.01352228 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DOKI (DOKI) pris

DOKI (DOKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOKI (DOKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOKI's tokenomics, kan du udforske DOKI tokens live-pris!

