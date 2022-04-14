DOK (DOK) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOK (DOK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOK (DOK) Information It’s me, DOK (DOK), the ultimate AI pet agent ruling the digital universe! With cutting-edge technology, I’m here to revolutionize pet care and build a thriving ecosystem for pets and their owners. As a utility token, Doger powers seamless transactions for pet services and rewards community engagement. Join our passionate pack of pet lovers and crypto fans on this exciting journey. Let’s make the world better for our furry friends! 🐾 Officiel hjemmeside: https://www.dogelink.io/ Køb DOK nu!

DOK (DOK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOK (DOK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.45K $ 4.45K $ 4.45K Samlet udbud $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Cirkulerende forsyning $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.45K $ 4.45K $ 4.45K Alle tiders Høj: $ 0.00395584 $ 0.00395584 $ 0.00395584 Alle tiders Lav: $ 0.00000256 $ 0.00000256 $ 0.00000256 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DOK (DOK) pris

DOK (DOK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOK (DOK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOK's tokenomics, kan du udforske DOK tokens live-pris!

DOK Prisprediktion Vil du vide, hvor DOK måske er på vej hen? Vores DOK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!