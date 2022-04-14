Dogy (DOGY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dogy (DOGY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dogy (DOGY) Information Woofing Our Way to the Moon! Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that’s set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world. Dogy is more than just a token; it’s a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you’re new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity. By joining the Dogy pack, you’re not just holding a promising new token—you’re supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon! Officiel hjemmeside: https://dogytoken.com/ Køb DOGY nu!

Dogy (DOGY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dogy (DOGY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.12K $ 40.12K $ 40.12K Samlet udbud $ 999.88B $ 999.88B $ 999.88B Cirkulerende forsyning $ 999.88B $ 999.88B $ 999.88B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.12K $ 40.12K $ 40.12K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dogy (DOGY) pris

Dogy (DOGY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dogy (DOGY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGY's tokenomics, kan du udforske DOGY tokens live-pris!

