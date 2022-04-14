dogwithSHDZ (SHDZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i dogwithSHDZ (SHDZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dogwithSHDZ (SHDZ) Information $SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto. While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape. Officiel hjemmeside: https://www.dogwithshdz.xyz/ Køb SHDZ nu!

dogwithSHDZ (SHDZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dogwithSHDZ (SHDZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.03K $ 69.03K $ 69.03K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.03K $ 69.03K $ 69.03K Alle tiders Høj: $ 0.0012572 $ 0.0012572 $ 0.0012572 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om dogwithSHDZ (SHDZ) pris

dogwithSHDZ (SHDZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dogwithSHDZ (SHDZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHDZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHDZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHDZ's tokenomics, kan du udforske SHDZ tokens live-pris!

SHDZ Prisprediktion Vil du vide, hvor SHDZ måske er på vej hen? Vores SHDZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHDZ Tokens prisprediktion nu!

