Dogsheetcoin (DOGSHEET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dogsheetcoin (DOGSHEET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dogsheetcoin (DOGSHEET) Information Dogsheet is all about the lazy life, and there’s nothing he loves more than burrowing under a blanket like the pro of procrastination he is. One particularly uninspired Sunday morning, he leveled up his game—wrapping himself so snugly he became the Picasso of blanket burritos. Productivity? Never heard of her. Cozy chaos? That’s his true calling. dogsheet loves nothing more than hiding under a blanket. so, one lazy sunday morning, he decided to wrap himself up like a pro. Officiel hjemmeside: https://dogsheet.xyz/ Køb DOGSHEET nu!

Dogsheetcoin (DOGSHEET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dogsheetcoin (DOGSHEET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.44K $ 15.44K $ 15.44K Samlet udbud $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M Cirkulerende forsyning $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.44K $ 15.44K $ 15.44K Alle tiders Høj: $ 0.00326356 $ 0.00326356 $ 0.00326356 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dogsheetcoin (DOGSHEET) pris

Dogsheetcoin (DOGSHEET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dogsheetcoin (DOGSHEET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGSHEET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGSHEET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGSHEET's tokenomics, kan du udforske DOGSHEET tokens live-pris!

DOGSHEET Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGSHEET måske er på vej hen? Vores DOGSHEET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGSHEET Tokens prisprediktion nu!

