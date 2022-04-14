Dogs Rock (DOGSROCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dogs Rock (DOGSROCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dogs Rock (DOGSROCK) Information Dogs Rock is a meme project on the Binance Smart Chain platform, inspired by a Tweet by billionaire Elon Musk. DogsRock deducts 10% of each transaction: 2% for marketing, 2% to reward holders, 6% for buyback to help stabilize prices. Officiel hjemmeside: https://dogsrock.xyz Hvidbog: https://dogsrock.xyz/dogsrockwpv1.pdf Køb DOGSROCK nu!

Dogs Rock (DOGSROCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dogs Rock (DOGSROCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 152.69K $ 152.69K $ 152.69K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dogs Rock (DOGSROCK) pris

Dogs Rock (DOGSROCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dogs Rock (DOGSROCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGSROCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGSROCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGSROCK's tokenomics, kan du udforske DOGSROCK tokens live-pris!

DOGSROCK Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGSROCK måske er på vej hen? Vores DOGSROCK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGSROCK Tokens prisprediktion nu!

