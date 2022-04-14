Dogs of Elon (DOE) Tokenomics

Dogs of Elon (DOE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Dogs of Elon (DOE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Dogs of Elon (DOE) Information

The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets...

DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news.

Officiel hjemmeside:
https://dogsofelon.io/

Dogs of Elon (DOE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dogs of Elon (DOE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 62.12K
$ 62.12K$ 62.12K
Samlet udbud
$ 350.17M
$ 350.17M$ 350.17M
Cirkulerende forsyning
$ 350.17M
$ 350.17M$ 350.17M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 62.12K
$ 62.12K$ 62.12K
Alle tiders Høj:
$ 0.01712076
$ 0.01712076$ 0.01712076
Alle tiders Lav:
$ 0.00009287
$ 0.00009287$ 0.00009287
Nuværende pris:
$ 0.00017741
$ 0.00017741$ 0.00017741

Dogs of Elon (DOE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Dogs of Elon (DOE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DOE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DOE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DOE's tokenomics, kan du udforske DOE tokens live-pris!

DOE Prisprediktion

Vil du vide, hvor DOE måske er på vej hen? Vores DOE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.