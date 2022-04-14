Dogs of Elon (DOE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dogs of Elon (DOE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dogs of Elon (DOE) Information The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news. Officiel hjemmeside: https://dogsofelon.io/ Køb DOE nu!

Dogs of Elon (DOE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dogs of Elon (DOE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 62.12K $ 62.12K $ 62.12K Samlet udbud $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M Cirkulerende forsyning $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 62.12K $ 62.12K $ 62.12K Alle tiders Høj: $ 0.01712076 $ 0.01712076 $ 0.01712076 Alle tiders Lav: $ 0.00009287 $ 0.00009287 $ 0.00009287 Nuværende pris: $ 0.00017741 $ 0.00017741 $ 0.00017741 Få mere at vide om Dogs of Elon (DOE) pris

Dogs of Elon (DOE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dogs of Elon (DOE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOE's tokenomics, kan du udforske DOE tokens live-pris!

DOE Prisprediktion Vil du vide, hvor DOE måske er på vej hen? Vores DOE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!