DOGMOM (DOGMOM) Information DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it's all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn't just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It's not just about memes; it's about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact. Officiel hjemmeside: https://dogmomsolana.com

DOGMOM (DOGMOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGMOM (DOGMOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.81K $ 5.81K $ 5.81K Samlet udbud $ 908.77M $ 908.77M $ 908.77M Cirkulerende forsyning $ 908.77M $ 908.77M $ 908.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.81K $ 5.81K $ 5.81K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DOGMOM (DOGMOM) pris

DOGMOM (DOGMOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGMOM (DOGMOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGMOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGMOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGMOM's tokenomics, kan du udforske DOGMOM tokens live-pris!

DOGMOM Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGMOM måske er på vej hen? Vores DOGMOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

