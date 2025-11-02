doginhood (DIH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000529 $ 0.00000529 $ 0.00000529 24H lav $ 0.00000538 $ 0.00000538 $ 0.00000538 24H høj 24H lav $ 0.00000529$ 0.00000529 $ 0.00000529 24H høj $ 0.00000538$ 0.00000538 $ 0.00000538 All Time High $ 0.00009258$ 0.00009258 $ 0.00009258 Laveste pris $ 0.00000501$ 0.00000501 $ 0.00000501 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) -0.18% Prisændring (7D) -1.92% Prisændring (7D) -1.92%

doginhood (DIH) realtidsprisen er $0.00000535. I løbet af de sidste 24 timer har DIH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000529 og et højdepunkt på $ 0.00000538, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DIHs højeste pris nogensinde er $ 0.00009258, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000501.

Når det gælder kortsigtet performance, DIH har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.18% i løbet af 24 timer og -1.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

doginhood (DIH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Cirkulationsforsyning 999.48M 999.48M 999.48M Samlet Udbud 999,480,121.057036 999,480,121.057036 999,480,121.057036

Den nuværende markedsværdi på doginhood er $ 5.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DIH er 999.48M, med et samlet udbud på 999480121.057036. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.35K.