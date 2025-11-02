doginblock (DIB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000611 - $ 0.00000622
24H lav $ 0.00000611
24H høj $ 0.00000622
All Time High $ 0.00004599
Laveste pris $ 0.00000586
Prisændring (1H) --
Prisændring (1D) -0.15%
Prisændring (7D) -1.91%

doginblock (DIB) realtidsprisen er $0.00000615. I løbet af de sidste 24 timer har DIB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000611 og et højdepunkt på $ 0.00000622, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DIBs højeste pris nogensinde er $ 0.00004599, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000586.

Når det gælder kortsigtet performance, DIB har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.15% i løbet af 24 timer og -1.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

doginblock (DIB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.14K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.14K
Cirkulationsforsyning 998.43M
Samlet Udbud 998,429,560.005689

Den nuværende markedsværdi på doginblock er $ 6.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DIB er 998.43M, med et samlet udbud på 998429560.005689. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.14K.