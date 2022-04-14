Dogggo (DOGGGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dogggo (DOGGGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dogggo (DOGGGO) Information DOGGGO is the funniest meme token since 2021. We are grateful to those who contributed to the growth of the project and also to those who dumped all. We are working to give to our lovely deformed dog the opportunity to become a crypto-legend. Dogggo needs love and the world needs Dogggo. Officiel hjemmeside: https://dogggo.io/ Hvidbog: https://dogggo.medium.com/wake-the-dogggo-909eb7c75e15 Køb DOGGGO nu!

Dogggo (DOGGGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dogggo (DOGGGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.10K $ 36.10K $ 36.10K Alle tiders Høj: $ 0.00177147 $ 0.00177147 $ 0.00177147 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00036072 $ 0.00036072 $ 0.00036072 Få mere at vide om Dogggo (DOGGGO) pris

Dogggo (DOGGGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dogggo (DOGGGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGGGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGGGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGGGO's tokenomics, kan du udforske DOGGGO tokens live-pris!

DOGGGO Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGGGO måske er på vej hen? Vores DOGGGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGGGO Tokens prisprediktion nu!

