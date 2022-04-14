Doggensnout (DOGGS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doggensnout (DOGGS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doggensnout (DOGGS) Information Matt Furie, famous for creating the iconic Pepe the Frog, has watched his character become a staple in various internet communities. But Furie's genius doesn't stop at Pepe. Enter the Doggensnout Skeptic, the ultimate Pepe killer. In the cutthroat world of digital and meme culture, where Pepe tokens have gained traction, the Doggensnout Skeptic is here to disrupt the scene. Officiel hjemmeside: https://doggensnout.com/ Køb DOGGS nu!

Doggensnout (DOGGS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doggensnout (DOGGS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.15K $ 74.15K $ 74.15K Alle tiders Høj: $ 0.02340398 $ 0.02340398 $ 0.02340398 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Doggensnout (DOGGS) pris

Doggensnout (DOGGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doggensnout (DOGGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGGS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGGS's tokenomics, kan du udforske DOGGS tokens live-pris!

