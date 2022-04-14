DogeLumens (DXLM) Tokenomics Få vigtig indsigt i DogeLumens (DXLM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DogeLumens (DXLM) Information Doge Lumens is a utility token built using the Stellar Consensus Protocol (SCP), a faster, cheaper, and completely decentralized network. $DXLM provides a frictionless way to move value across borders, helping bank the unbanked and support peer to peer solutions throughout the metaverse and beyond. Our mission - To empower the crypto community with a simpler, quicker and less expensive alternative to more and store digital value. We put our holders at the center of our ecosystem. $DXLM can be used in real life for transactions as well as in the metaverse. Doge Lumens is a utility solution that helps simplify De-fi, creating a network throughout the metaverse, while still allowing transactions peer to peer at lightning-fast speed. $DXLM is a community focused token with real world utility. The network helps make cross-border transactions faster, cheaper, and more efficient for the masses. We continually listen to our community, innovate on these ideas and create new and exciting ways for Doge Lumens, $DXLM to be the token of choice for today's transfers and tomorrow's digital lives. Doge Lumens trusted approach to Cryptocurrency is to integrate all community assets into a unified blockchain ecosystem making business truly efficient, transparent and reliable. The Doge Lumens team has developed a unique distribution model where active participants of the Doge Lumens community can claim a percent of this distribution wallet every day based on your experience point in the DXLM-FI ecosystem. These tokens have been set aside to be claimed by our community until the wallet has been fully shared. A lot more good surprise for the users and members! Officiel hjemmeside: https://dogelumens.com/ Køb DXLM nu!

DogeLumens (DXLM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DogeLumens (DXLM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 133.70B $ 133.70B $ 133.70B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.39M $ 23.39M $ 23.39M Alle tiders Høj: $ 0.01001363 $ 0.01001363 $ 0.01001363 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017496 $ 0.00017496 $ 0.00017496 Få mere at vide om DogeLumens (DXLM) pris

DogeLumens (DXLM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DogeLumens (DXLM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DXLM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DXLM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DXLM's tokenomics, kan du udforske DXLM tokens live-pris!

