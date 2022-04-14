DOGELINK (DOGER) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGELINK (DOGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGELINK (DOGER) Information DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future. Officiel hjemmeside: https://dogelink.io/ Køb DOGER nu!

DOGELINK (DOGER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGELINK (DOGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.00K $ 15.00K $ 15.00K Samlet udbud $ 952.12M $ 952.12M $ 952.12M Cirkulerende forsyning $ 952.12M $ 952.12M $ 952.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.00K $ 15.00K $ 15.00K Alle tiders Høj: $ 0.03338756 $ 0.03338756 $ 0.03338756 Alle tiders Lav: $ 0.00000659 $ 0.00000659 $ 0.00000659 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DOGELINK (DOGER) pris

DOGELINK (DOGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGELINK (DOGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGER's tokenomics, kan du udforske DOGER tokens live-pris!

