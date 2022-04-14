DOGELINK (DOGER) Tokenomics

Få vigtig indsigt i DOGELINK (DOGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

DOGELINK (DOGER) Information

DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！

Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent!

🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered!

Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future.

Officiel hjemmeside:
https://dogelink.io/

DOGELINK (DOGER) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGELINK (DOGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 15.00K
$ 15.00K
Samlet udbud
$ 952.12M
$ 952.12M
Cirkulerende forsyning
$ 952.12M
$ 952.12M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 15.00K
$ 15.00K
Alle tiders Høj:
$ 0.03338756
$ 0.03338756
Alle tiders Lav:
$ 0.00000659
$ 0.00000659
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

DOGELINK (DOGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for DOGELINK (DOGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DOGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DOGER tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DOGER's tokenomics, kan du udforske DOGER tokens live-pris!

DOGER Prisprediktion

Vil du vide, hvor DOGER måske er på vej hen? Vores DOGER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.