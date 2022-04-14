DogeFather (THE DOGEFATHER) Tokenomics Få vigtig indsigt i DogeFather (THE DOGEFATHER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DogeFather (THE DOGEFATHER) Information The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.

DogeFather (THE DOGEFATHER) Tokenomics og prisanalyse Markedsværdi: $ 376.81K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 376.81K Alle tiders Høj: $ 0.00764183 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00037726

DogeFather (THE DOGEFATHER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DogeFather (THE DOGEFATHER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THE DOGEFATHER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THE DOGEFATHER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THE DOGEFATHER's tokenomics, kan du udforske THE DOGEFATHER tokens live-pris!

THE DOGEFATHER Prisprediktion

