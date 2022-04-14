DogeClub (DOGC) Tokenomics Få vigtig indsigt i DogeClub (DOGC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DogeClub (DOGC) Information What is the project about? Spread love with DOGC - MEME coin celebrating iconic DOGE MEME, original Doge cartoon. Join DOGE MEME Club, create next iconic Doge MEMEs What makes your project unique? We have a strong community and an original Doge cartoon meme. History of your project. We started working on DogeClub NFTs in August of last year.Yesterday, we launched our token. What’s next for your project? Our goals are to build a larger community, create more memes, and develop related apps. What can your token be used for? The token will be used to purchase our new NFT series and to support the development of NFT-related creator tools. Officiel hjemmeside: https://coin.dogeclub.wtf/ Køb DOGC nu!

DogeClub (DOGC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DogeClub (DOGC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.51T $ 200.51T $ 200.51T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 142.92K $ 142.92K $ 142.92K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DogeClub (DOGC) pris

DogeClub (DOGC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DogeClub (DOGC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGC's tokenomics, kan du udforske DOGC tokens live-pris!

