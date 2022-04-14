DOGEai ($DOGEAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGEai ($DOGEAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGEai ($DOGEAI) Information DOGEai is an autonomous AI agent designed to analyze and uncover waste and inefficiencies in government spending and policy decisions. By processing and summarizing U.S. Congressional bills, DOGEai transforms complex, inaccessible legislation into easily digestible insights for the public. This empowers citizens to engage with critical policy issues and fosters greater accountability. DOGEai envisions a future where transparent and accessible government data fuels innovation, research, and public engagement. Officiel hjemmeside: https://dogeai.info/

DOGEai ($DOGEAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGEai ($DOGEAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 287.00K $ 287.00K $ 287.00K Alle tiders Høj: $ 0.119063 $ 0.119063 $ 0.119063 Alle tiders Lav: $ 0.00012635 $ 0.00012635 $ 0.00012635 Nuværende pris: $ 0.00028513 $ 0.00028513 $ 0.00028513 Få mere at vide om DOGEai ($DOGEAI) pris

DOGEai ($DOGEAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGEai ($DOGEAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $DOGEAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $DOGEAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $DOGEAI's tokenomics, kan du udforske $DOGEAI tokens live-pris!

$DOGEAI Prisprediktion Vil du vide, hvor $DOGEAI måske er på vej hen? Vores $DOGEAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $DOGEAI Tokens prisprediktion nu!

