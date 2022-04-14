Doge Protocol (DOGEP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doge Protocol (DOGEP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doge Protocol (DOGEP) Information What Is Doge Protocol? Doge Protocol is an upcoming platform consisting of decentralized networks, smart contracts and apps. The primary component of this platform will be a quantum-resistant blockchain that supports smart contracts, satellite chains & tokens. In order to secure Bitcoin, Ethereum, Dogecoin from quantum computer threats (Y2Q problem), Doge Protocol will multi-fork these blockchains along with the DogeP tokens, to create one large quantum resistant blockchain. Doge Protocol is a community driven initiative. What is the vision of Doge Protocol? Please check the Vision Paper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Vision-Paper-1.pdf for details on the aspirations & vision of Doge Protocol. Protect Bitcoin, Ethereum, Dogecoin from Quantum Computer threats (Y2Q problem).

Create a platform for decentralized apps that provides a solution for real world problems.

Ability to add satellite chains that provide solutions for specific use-cases such as streaming.

Community driven development. What is the technology behind the Doge Protocol Platform? Since its inception in 2021, the Doge Protocol community has released several whitepapers detailing the technology behind Doge Protocol. More whitepapers will be published as the platform keeps evolving. Quantum Resistance Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Quantum-Resistance-Whitepaper.pdf

Consensus Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Quantum-Resistance-Whitepaper.pdf

Data Availability Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Data-Availability-Whitepaper.pdf

Blockchain Allocation Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Allocation-Whitepaper.pdf What are the achievements of Doge Protocol? Since its inception in 2021, Doge Protocol community has delivered the following items: 3 Testnets have been released so far, the latest being T2. Officiel hjemmeside: https://dogeprotocol.org Hvidbog: https://dpdocs.org/whitepapers.html Køb DOGEP nu!

Doge Protocol (DOGEP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doge Protocol (DOGEP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 99.62T $ 99.62T $ 99.62T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 390.02K $ 390.02K $ 390.02K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Doge Protocol (DOGEP) pris

Doge Protocol (DOGEP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doge Protocol (DOGEP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGEP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGEP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGEP's tokenomics, kan du udforske DOGEP tokens live-pris!

DOGEP Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGEP måske er på vej hen? Vores DOGEP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGEP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!