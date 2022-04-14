Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doge Mascot Shibu (SHIBU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Information This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Officiel hjemmeside: https://shibuonsol.net/ Køb SHIBU nu!

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doge Mascot Shibu (SHIBU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 125.41K $ 125.41K $ 125.41K Samlet udbud $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Cirkulerende forsyning $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 125.41K $ 125.41K $ 125.41K Alle tiders Høj: $ 0.01318311 $ 0.01318311 $ 0.01318311 Alle tiders Lav: $ 0.00010474 $ 0.00010474 $ 0.00010474 Nuværende pris: $ 0.00012544 $ 0.00012544 $ 0.00012544 Få mere at vide om Doge Mascot Shibu (SHIBU) pris

Doge Mascot Shibu (SHIBU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doge Mascot Shibu (SHIBU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIBU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIBU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIBU's tokenomics, kan du udforske SHIBU tokens live-pris!

SHIBU Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIBU måske er på vej hen? Vores SHIBU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHIBU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!