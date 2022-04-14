Doge Marley (MARLEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doge Marley (MARLEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doge Marley (MARLEY) Information Doge Marley Coin embodies a finance revolution, blending the joy of the Doge meme with Bob Marley's legacy, powered by blockchain. It's more than a currency; it's a movement towards a fun, inclusive financial future. Join us in building a community where humor, growth, and unity lead to success. Let's redefine finance together. We are by the community for the community. One Love Officiel hjemmeside: https://dogemarley.com Hvidbog: https://framerusercontent.com/assets/N1bRgv9VGxFpY6PGVKppHj817E.pdf Køb MARLEY nu!

Doge Marley (MARLEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doge Marley (MARLEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.55K $ 19.55K $ 19.55K Alle tiders Høj: $ 0.00733535 $ 0.00733535 $ 0.00733535 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Doge Marley (MARLEY) pris

Doge Marley (MARLEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doge Marley (MARLEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MARLEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MARLEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MARLEY's tokenomics, kan du udforske MARLEY tokens live-pris!

MARLEY Prisprediktion Vil du vide, hvor MARLEY måske er på vej hen? Vores MARLEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MARLEY Tokens prisprediktion nu!

