Doge Jones Industrial Average (DJI) Information The Doge Jones Industrial Average was created as a satirical take on traditional finance, drawing inspiration from the well-known Dow Jones Industrial Average. It serves as a humorous reflection on the seriousness of traditional financial systems, bringing the irreverence and unpredictability of meme culture into the world of finance. Unlike conventional assets, its utility revolves around its community by creating a culture poking fun at the idea of “market indices” by parodying them with internet culture. Officiel hjemmeside: https://dogejonesindustrial.com/ Køb DJI nu!

Doge Jones Industrial Average (DJI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doge Jones Industrial Average (DJI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 490.84K Samlet udbud $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 490.84K Alle tiders Høj: $ 0.01475316 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00049099

Doge Jones Industrial Average (DJI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doge Jones Industrial Average (DJI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DJI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DJI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DJI's tokenomics, kan du udforske DJI tokens live-pris!

