Doge Head Coin (DHC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.291802 24H høj $ 0.308069 All Time High $ 0.327676 Laveste pris $ 0.03381452 Prisændring (1H) +0.68% Prisændring (1D) +0.40% Prisændring (7D) +35.96%

Doge Head Coin (DHC) realtidsprisen er $0.306312. I løbet af de sidste 24 timer har DHC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.291802 og et højdepunkt på $ 0.308069, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DHCs højeste pris nogensinde er $ 0.327676, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03381452.

Når det gælder kortsigtet performance, DHC har ændret sig med +0.68% i løbet af den sidste time, +0.40% i løbet af 24 timer og +35.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Doge Head Coin (DHC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.07M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.07M Cirkulationsforsyning 10.02M Samlet Udbud 10,023,219.11050142

Den nuværende markedsværdi på Doge Head Coin er $ 3.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DHC er 10.02M, med et samlet udbud på 10023219.11050142. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.07M.